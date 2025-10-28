https://news.day.az/azerinews/1791299.html Türkiyədə güclü zəlzələ baş verib - VİDEO Türkiyənin Balıkesir vilayətində 6,1 bal gücündə zəlzələ baş verib. Day.Az xəbər verir ki, Türkiyənin Təbii Fəlakət və Fövqəladə Halların İdarə Olunması Baş İdarəsindən (AFAD) yayılan açıqlamaya əsasən, yeraltı təkanların episentri Balıkesirin Sındırqı rayonudur.
