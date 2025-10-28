Türkiyədə 6,1 bal gücündə zəlzələ - 4 bina çökdü - VİDEO
Türkiyənin daxili işlər naziri Ali Yerlikaya Balıkesirdə zəlzələ nəticəsində 4 binanın uçduğunu açıqlayıb.
O, həmçinin zəlzələnin fəsadlarına dair araşdırmaların davam etdirildiyi qeyd edib.
-------
Türkiyənin Balıkesir vilayətinin Sındırgı rayonunda bu axşam 6,1 maqnitudalı güclü zəlzələ baş verib. AFAD-ın məlumatına görə, yeraltı təkanlar saat 22:48-də, yerin təxminən 6 kilometr dərinliyində qeydə alınıb.
Day.Az xəbər verir ki, zəlzələ təkcə Balıkesirdə deyil, İzmir, Aydın, Bursa, Manisa və İstanbul kimi bir çox vilayətdə də güclü şəkildə hiss olunub. Sarsıntı səbəbilə insanlar evlərini tərk edərək küçələrə axışıb.
Bir bina dağılıb, işıq sönüb
Dağıntılar var, xəsarət alanların sayı dəqiqləşdirilir.
Bir sıra şəhərlərdə binalar uçub və hazırda elektrik və su təchizatında fasilələr müşahidə olunur.
AFAD-ın məlumatına əsasən, əsas zəlzələdən təxminən 15 dəqiqə sonra - saat 23:04-də, bölgədə 4,2 maqnitudalı afterşok də baş verib. Afterşoklar hələ də davam edir.
Güclü sarsıntı səbəbindən bir çox şəhərdə və rayonlarda sakinlər evlərindən çölə çıxıb, bəzi bölgələrdə yüngül panika yaşanıb.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре