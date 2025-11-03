https://news.day.az/azerinews/1792808.html "Bacım qızına cavabdeh deyiləm" Müğənni Nadir Qafarzadə açıqlaması ilə diqqət çəkib. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, sənətçi ailə mövzusuna toxunub. Onun sözləri maraqla qarşılanıb: "Mən öz ailəmə cavabdehəm - oğlanlarım, gəlinlərim və yoldaşım. Mən hətta bacım uşaqlarına cavabdeh deyiləm. 30 il bundan əvvəl ola bilərdim.
