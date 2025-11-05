Diş fırçalayarkən edilən 4 SƏHV
Mütəxəssislərə görə, dişlərinizi necə fırçalamağınız ağız sağlamlığı üçün neçə dəfə fırçaladığınızdan daha vacibdir.
Səhər və axşam dişlərinizi fırçalamaq əksəriyyətimiz üçün bir vərdişdir.
Lakin, mütəxəssislər deyirlər ki, hətta ən müntəzəm diş fırçalayan insanlar belə bəzi səhvlərə yol verirlər və bu səhvlər bütün zəhməti puç edə bilər.
Birmingem Universitetinin Stomatologiya Məktəbindən Dr. Praveen Sharma bildirir ki, Böyük Britaniyada yetkinlərin yarısı həyatlarının müəyyən bir dövründə diş əti xəstəliyi ilə qarşılaşır. Erkən xəbərdarlıq əlamətlərindən biri diş ətlərinin qanamasıdır.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, BBC-nin What's Up Docs podkastında danışan Dr. Sharma bir çox insanın etdiyi dörd əsas diş baxımı səhvini paylaşdı.
1. Tez iki dəfə deyil, bir dəfə diqqətlə fırçalayın.
Böyük Britaniya Milli Səhiyyə Xidməti (NHS) gündə iki dəfə diş fırçalamağı tövsiyə edir. Lakin, Dr. Şarmanın sözlərinə görə, ən vacib şey tezlik deyil, keyfiyyətdir: "Vaxtınız varsa, mütləq gündə iki dəfə fırçalayın. Amma bunu tez iki dəfə etməkdənsə, bir dəfə diqqətlə etmək daha yaxşıdır."
Şarma tövsiyə edir ki, gündə bir dəfə fırçalayırsınızsa, bunu axşam saatlarında edin və həmişə diş ipi və ya dişarası fırça istifadə edin.
Fırçalayarkən, çox təzyiq göstərmədən, hər dişin xarici, daxili və çeynəmə səthlərinə kiçik, dairəvi hərəkətlərlə çatmaq vacibdir. Diş və diş əti arasındakı birləşmə diş əti xəstəliyinin başladığı xüsusilə vacib bir sahədir.
2. Səhər yeməyindən əvvəl fırçalayın, sonra yox
Bir çox insan dişlərini yeməkdən sonra fırçalayır. Lakin bu vərdiş diş minasına zərər verə bilər.
"İdeal olaraq, səhər yeməyindən əvvəl fırçalayın", Dr. Şarma deyir.
Meyvə suyu və ya qəhvə kimi turş içkilər diş minasını yumşaldır və onları qəbul etdikdən dərhal sonra fırçalamaq bu təbəqəni aşındıra bilər.
Mütəxəssislərin fikrincə, yeməkdən sonra ağzınızı su ilə yaxalamaq və fırçalamadan əvvəl ən azı 30 dəqiqə gözləmək daha sağlamdır.
3. Fırçaladıqdan sonra yaxalamayın
Bir çox insan dişlərini fırçaladıqdan sonra ağzını su ilə yaxalayır, amma bu, ən yaxşı təcrübə deyil.
Doktor Şarma deyir: "Diş məcununu tüpürün, amma yaxalamayın."
Su diş məcunundakı qalan flüoridi təmizləyir. Dişlərinizdə qalan flüorid çürümədən qorumağa davam edir. Buna görə də, sadəcə artıq diş məcununu tüpürmək kifayətdir.
4. Bahalı diş məcunları daha yaxşı deyil
Bazar rəfləri ağardıcı, kömür və "emaye möhkəmləndirici" diş məcunları ilə doludur. Lakin Doktor Şarmanın sözlərinə görə, bir tərkib hissəsi fərq yaradır: flüorid.
"Əgər diş məcununuzda flüorid varsa, markanın o qədər də əhəmiyyəti yoxdur", o deyir.
Flüorid diş minasını qoruyur və çürüklərin əmələ gəlməsinin qarşısını alır.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре