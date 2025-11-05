https://news.day.az/azerinews/1793224.html Bakıda beynəlxalq elmi-praktik konfrans keçirilir - FOTO Bu gün Bakıda "XXI əsrdə dövlət suverenliyi və milli konstitusiyalar: qlobal çağırışlar, tendensiya və perspektivlər" mövzusunda beynəlxalq elmi-praktik konfrans keçirilir.
Bu gün Bakıda "XXI əsrdə dövlət suverenliyi və milli konstitusiyalar: qlobal çağırışlar, tendensiya və perspektivlər" mövzusunda beynəlxalq elmi-praktik konfrans keçirilir.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, konfrans Azərbaycan Sosial Tədqiqatlar Mərkəzi və Türkiyə İstanbul Universiteti Hüquq Fakültəsi tərəfindən birgə təşkil edilib.
Tədbir "2025 - Azərbaycan Respublikasında Konstitusiya və Suverenlik İli" çərçivəsində baş tutur.
Xəbər yenilənəcək
