Prezident İlham Əliyev Bakı Metropoliteni əməkdaşlarını təltif edib - SƏRƏNCAM
Bakı Metropoliteni əməkdaşları təltif edilib.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bununla bağlı Prezident İlham Əliyev Sərəncam imzalanıb.
Sərəncama əsasən, Bakı Metropoliteninin inkişafında əldə etdikləri yüksək nailiyyətlərə və hərəkətin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi sahəsində səmərəli fəaliyyətinə görə aşağıdakı şəxslər təltif edilsinlər:
3-cü dərəcəli "Əmək" ordeni ilə
İsmayılov Elçin Əlpaşa oğlu
"Tərəqqi" medalı ilə
Aslanov Aslan Məmmədəli oğlu
Bayramov Rizvan Fərmayıl oğlu
Heydərov Mehman Səfiyar oğlu
İbrahimov Əliqismət Sərdər oğlu
Kazımov Sənan Məsim oğlu
Məmmədov Bəxtiyar Miryusif oğlu
Məmmədov Tural Cavanşir oğlu
Yusubov Namiq Nəsrullah oğlu
Zamanov Anar Arif oğlu.
