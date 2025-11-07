https://news.day.az/azerinews/1793732.html Bu gün qısa iş GÜNÜDÜR Bu gün Azərbaycanda qısa iş günüdür. Day.Az xəbər verir ki, 8 noyabr tarixində Azərbaycanda Zəfər Günü qeyd olunacaq. Əmək Məcəlləsinə əsasən, bayramdan əvvəlki iş günü bir saat az olur. Buna görə də 7 noyabr cümə günü iş saatları adi günlərlə müqayisədə bir saat az olacaq.
Day.Az xəbər verir ki, 8 noyabr tarixində Azərbaycanda Zəfər Günü qeyd olunacaq.
Əmək Məcəlləsinə əsasən, bayramdan əvvəlki iş günü bir saat az olur. Buna görə də 7 noyabr cümə günü iş saatları adi günlərlə müqayisədə bir saat az olacaq.
Qeyd edək ki, 8 Noyabr Zəfər Günü, 9 Noyabr isə Dövlət Bayrağı Günüdür.
Əmək Məcəlləsinə və Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarlarına uyğun olaraq, hər iki tarix şənbə və bazara təsadüf etdiyi üçün noyabrın 10-11-i də qeyri-iş günü olacaq.
Noyabrın 12-si isə bayramlardan sonra ilk iş günü olacaq.
