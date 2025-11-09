https://news.day.az/azerinews/1794209.html Messi 400 məhsuldar ötürmə edən ilk futbolçu olub ABŞ-nin "İnter Mayami" klubunun argentinalı hücumçusu Lionel Messi futbol tarixində 400 məhsuldar ötürmə edən ilk oyunçu olub. Day.Az-ın məlumatına görə, Messi bu göstəriciyə Əsas Futbol Liqasının (MLS) pley-off mərhəlisində 1/8 finalının üçüncü oyununda "Neşvill"ə qarşılaşmada çatıb.
Day.Az-ın məlumatına görə, Messi bu göstəriciyə Əsas Futbol Liqasının (MLS) pley-off mərhəlisində 1/8 finalının üçüncü oyununda "Neşvill"ə qarşılaşmada çatıb. Oyun ev sahibi komandanın 4-0 hesablı qələbəsi ilə başa çatdı. Messi iki qol vurmaqla yanaşı, bir məhsuldar ötürmə də etdi.
Messi ən çox məhsuldar ötürmə "Barselona"da edib - 269. O, həmçinin komanda yoldaşlarına Argentina millisində 60, "İnter Mayami"də 37 və "Paris Sen-Jermen"də 34 məhsuldar ötürmə edib.
