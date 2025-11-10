Tramp BBC-ni məhkəməyə verməklə hədələyib
ABŞ prezidenti Donald Tramp Böyük Britaniyanın "BBC" yayım korporasiyası onun redaktə edilmiş çıxışının yayımını 14 noyabr tarixinə qədər silməsə, BBC-ni 1 milyard dollarlıq iddia ilə məhkəməyə verməklə hədələyib.
Day.Az-ın məlumatına görə, bu barədə yayım korporasiyası ABŞ prezidentinin vəkillərinin məktubuna istinadən xəbər verib.
2024-cü ilin oktyabr ayında "BBC" kanalı "Panorama" verilişində Trampın çıxışı Kapitoli binasının ələ keçirilməsinə çağırış etdiyini düşünmək üçün redaktə edilmişdi. Baxmayaraq ki, əslində o, vətəndaş mövqelərini dinc vasitələrlə ifadə etməyin zəruriliyindən danışırdı.
Bu qalmaqal teleşirkətin baş icraçı direktoru Tim Deyvi və xəbərlər şöbəsinin rəhbəri Debora Ternessin istefasına səbəb olub.
