DÇ-2026: Fransızlar üçüncü qolu da vurdular

21:51

Azərbaycan-Fransa oyunun ilk hissəsi başa çatıb.

Day.Az xəbər verir ki, ilk hissəsinin nəticəsinə görə Azərbaycan yığması hesabda geridədir - 1:3. 

xxx

21:50

Fransa yığması Azərbaycan yığmasının qapısına üçüncü qolu vurub. 

Day.Az İdman.Biz-ə istinadən xəbər verir ki, matçın birinci hissəsinə əlavə edilmiş birinci dəqiqədə Türam hesab arasındakı fərqi artırıb - 1:3. 

21:30

Fransızlar Akluioçenin qolu ilə hesabda irəli çıxırlar: 1:2

ххх

21:18

Fransa millisi Azərbaycanla oyunda hesabı bərabərləşdirdi - 1:1

Day.Az İdman.Biz-ə istinadən xəbər verir ki, 17-ci dəqiqədə Mateta fərqləndi. 

xxx

21:05

Azərbaycan millisi fransızların qapısına yol tapıb.

Day.Az İdman.Biz-ə istinadən xəbər verir ki, oyunun 4-cü dəqiqəsində Renat Dadaşov hesabı açıb: 1:0

xxx

21:01

DÇ-2026-nın seçmə mərhələsinin D qrupunda üz-üzə gələn Azərbaycan və Fransa millilərinin oyunu başladı.

Day.Az İdman.Biz-ə istinadən xəbər verir ki, komandalar meydana aşağıdakı heyətlə çıxıblar:

Azərbaycan: Şahruddin Məhəmmədəliyev, Rəhman Daşdəmirov, Bəhlul Mustafazadə, Anton Krivotsyuk, Emin Mahmudov (k), Renat Dadaşov, Xəyal Əliyev, Elvin Bədəlov, Ceyhun Nuriyev, Abdulla Xaybulayev, Qismət Alıyev.

Fransa: Luka Şevalye, Malo Qyusto, Kefrren Türam, Kristofer Nkunku, Uqo Ekitike, Manes Akliuş, İbrahima Konate (k), Uorren Zair-Emeri, Jan-Filipp Mateta, Lukas Ernandes, Teo Ernandes