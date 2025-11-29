https://news.day.az/azerinews/1798715.html 17 yaşlı oğlan infarktdan öldü - Məktəbin həyətində Bakıda yeniyetmə oğlan məktəbin həyətində ölüb. Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, hadisə Sabunçu rayonu, Bakıxanov qəsəbəsində yerləşən 94 saylı məktəbin həyətində baş verib. Belə ki, 17 yaşlı Eşqin Məhi oğlu Rüstəmovun infarktdan öldüyü bildirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır.
