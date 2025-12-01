"Metrodan pulsuz keçmək mümkündür" iddiasına CAVAB - VİDEO
Sistemdə boşluq var və limitsiz pulsuz gediş əldə etmək mümkündür. Bu cür elanlar sosial şəbəkədə paylaşılıb.
Day.Az Xəzər TV-yə istinadən bildirir ki, bildirilib ki, metroda bank kartları ilə limitsiz, heç bir ödəniş olmadan keçmək mümkündür. Bunun mümkünlüyünü isə NFC ödənişi zamanı sistemdə kodlaşdırma xətasının olması ilə əlaqələndirib. Şərhlərdə də bunu dəstəkləyən xeyli fikir səsləndirilib.
Bəs bank kartından istifadə zamanı kartda pul olmadan keçmək mümkündür?
Vətəndaşlar bildirirlər ki, kartda pul olmadığı halda, "NFC" sistəmi ilə ödəniş zamanı 1 və ya 2 pulsuz keçid imkanı olur.
İKT ekspertləri bildirirlər ki, bütün sistemlərdə boşluqlar, yəni alqoritmdə kodlaşdırma xətaları, səhvlər ola bilər. Yəni, hər hansı bir sistem hazırlandıqdan sonra onda xəta baş verə bilər ki, bu səhvlərdən də sui-istifadə halları qaçılmaz olur.
Ekspert qeyd edib ki, eyni kartla bir neçə dəfə uğursuz ödəniş edilirsə, sistem tərəfindən bu riskli davranış kimi qəbul edilir. Nəticədə həm bank, həm də metro sistemi kartı bloklaya bilər. "Bakı Metropoliteni"ndə kritik səviyyədə kibertəhlükəsizlik boşluğu yoxdur. Bu sadəcə sistemin iş mexanizminin yanlış anlaşılmasından yarana bilər.
Məsələ ilə bağlı Bakı Metropolitenindən XəzərXəbərə bildirildi ki, NFC-dən istifadə zamanı bank kartlarında balans olmasa belə, sərnişinlərə birdəfəlik keçid imkanı veriləcək. Lakin balans artırılmasa, kartla ödəniş avtomatik bloklanacaq.
Daha ətraflı videomaterialı təqdim edirik.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре