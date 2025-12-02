https://news.day.az/azerinews/1799373.html Gələn il Novruz bayramında neçə gün iş olmayacaq? Gələn il Novruz bayramı ilə əlaqədar ardıcıl 7 gün qeyri-iş günü olacaq. Day.Az xəbər verir ki, Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən, 2026-cı ildə martın 20, 21, 22, 23, 24-ü Novruz bayramıdır. Gələn il 21 və 22 mart tarixləri şənbə və bazar günlərinə təsadüf edir.
Gələn il 21 və 22 mart tarixləri şənbə və bazar günlərinə təsadüf edir. Əmək Məcəlləsinin tələblərinə əsasən, 25 və 26 mart qeyri-iş günləri olacaq.
Beləliklə, gələn il 20, 21, 22, 23, 24, 25 və 26 mart qeyri-iş günləri olacaq.
