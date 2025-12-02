Gələn il Novruz bayramında neçə gün iş olmayacaq?

Gələn il Novruz bayramı ilə əlaqədar ardıcıl 7 gün qeyri-iş günü olacaq.

Day.Az xəbər verir ki, Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən, 2026-cı ildə martın 20, 21, 22, 23, 24-ü Novruz bayramıdır.

Gələn il 21 və 22 mart tarixləri şənbə və bazar günlərinə təsadüf edir. Əmək Məcəlləsinin tələblərinə əsasən, 25 və 26 mart qeyri-iş günləri olacaq.

Beləliklə, gələn il 20, 21, 22, 23, 24, 25 və 26 mart qeyri-iş günləri olacaq.