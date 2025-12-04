AİB iqtisadi bilik və potensialın inkişaf etdirilməsi üçün Azərbaycanın iştirakı ilə layihəni nəzərdən keçirir
Asiya İnkişaf Bankı (AİB) Azərbaycanın iştirakı ilə Mərkəzi və Qərbi Asiya ölkələrində iqtisadi biliklərin gücləndirilməsinə və potensialın inkişaf etdirilməsinə yönəlmiş, regional texniki yardım layihəsini nəzərdən keçirir.
Day.Az bu barədə banka istinadla xəbər verir.
"İqtisadi biliklərin dəstəklənməsi və Mərkəzi və Qərbi Asiyada potensialın inkişafı" adlı layihə Ermənistan, Azərbaycan, Gürcüstan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Pakistan, Tacikistan, Türkmənistan və Özbəkistan da daxil olmaqla bir neçə ölkəni əhatə edəcək.
Layihəyə Xüsusi Texniki Yardım Fondundan 750 000 ABŞ dollar həcmində maliyyələşmə ayrılacaq.
Layihənin məqsədi AİB-nin iqtisadi fəaliyyətini gücləndirmək və bank əməliyyatlarında biliklərin sistemli istifadəsini təmin etməkdir ki, bu da regionun inkişaf etməkdə olan ölkələrinin etibarlı məlumatlara əsaslanan qərarlar qəbul etməsinə imkan verəcək. Layihə 2030-cu ilə qədər strateji baxışın əsas istiqamətləri ilə, ələlxüsus da özəl sektorun inkişafının dəstəklənməsi ilə uyğun gəlir.
Layihə həmçinin Mərkəzi və Qərbi Asiyada inkişaf etməkdə olan ölkələrlə tərəfdaşlıq strategiyaları çərçivəsində ölkələrin bilik inkişafı planları ilə razılaşdırılmışdır. İcraatı müvafiq ölkə direktorları, İqtisadi Tədqiqatlar və İnkişafın Qiymətləndirilməsi Departamenti və bankın digər bölmələri ilə yaxından əlaqələndiriləcək.
