Nə üçün əsnəyirik və niyə yoluxucudur?
Əsnəmək sadəcə yuxu əlaməti deyil, mürəkkəb bioloji prosesləri işə salır.
Milli.Az xəbər verir ki, alimlər bildirir ki, əsnəmək beynin soyumasından, əzələlərin rahatlamasına, stresin azalmasına və diqqətin artmasına qədər bir sıra mühüm funksiyaları yerinə yetirir.
Əsnəmə zamanı dərin nəfəs və üz əzələlərinin gərilməsi beyinə qan axını soyudur və diqqəti artırır. Bu səbəbdən insanlar yuxulu, yorğun və ya diqqət itkisi zamanı daha tez-tez əsnəyirlər.
Əsnəmə bədənə dərin nəfəs və qan dövranını artıraraq əzələləri oksigenlə təmin edir, gərginliyi azaldır və qısa "sıfırlama" effekti yaradır.
Parasempatik sinir sistemi əsnəmə ilə aktivləşir, bədənin təbii rahatlama rejimini işə salır və sakitləşdirici təsir göstərir.
Əsnəmək yoluxucudur: başqasının əsnədiyini görmək və ya eşitmək eyni refleksi etdirə bilər. Bu fenomen güzgü neyronları və empatiya ilə əlaqələndirilir.
Beləliklə, sadə görünən əsnəmə bədən üçün həm təbii "kondisioner", həm də stres azaldıcı mexanizm rolunu oynayır.
