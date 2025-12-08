https://news.day.az/azerinews/1800688.html Masazırda yanaraq ölən sürücünün və avtomobilinin görüntüləri - VİDEO Ötən gecə Masazırda baş vermiş qəzada həlak olan Qurbanəli Əlizadənin və avtomobilinin görüntüləri yayılıb. Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, "Hyundai" markalı avtomobillə toqquşan "BMW"nin ona məxsus olması müəyyənləşib. Bildirilir ki, "Hyundai" ilə toqquşan "BMW" markalı minik avtomobili anidən alovlanıb.
Masazırda yanaraq ölən sürücünün və avtomobilinin görüntüləri - VİDEO
Ötən gecə Masazırda baş vermiş qəzada həlak olan Qurbanəli Əlizadənin və avtomobilinin görüntüləri yayılıb.
Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, "Hyundai" markalı avtomobillə toqquşan "BMW"nin ona məxsus olması müəyyənləşib.
Bildirilir ki, "Hyundai" ilə toqquşan "BMW" markalı minik avtomobili anidən alovlanıb. Nəqliyyat vasitəsinin içərisində olan 3 nəfər çıxarılaraq xəstəxanaya çatdırılıb. Lakin Qurbanəli Ağa oğlu Əlizadə həyatını itirib, digər 2 şəxsin müalicəsi isə xəstəxanada davam etdirilir.
Mərhumun və avtomobilinin fotolarını təqdim edirik:
