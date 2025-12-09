Bakıda “Əqli mülkiyyət və süni intellekt” mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirilir

Azərbaycan Respublikasının Əqli Mülkiyyət Agentliyi və Ümumdünya Əqli Mülkiyyət Təşkilatı tərəfindən "Əqli mülkiyyət və süni intellekt" mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirilir.

Day.Az xəbər verir ki, konfransda Azərbaycan Respublikası Əqli Mülkiyyət Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Kamran İmanov, Avrasiya Patent İdarəsinin prezidenti Qriqori İvliyev, ÜƏMT-nin Əqli Mülkiyyət və Qabaqcıl Texnologiyalar departamentinin direktoru Ulrike Till çıxış edəcəklər.

Konfrans panel müzakirələrlə davam edəcək.

Xəbər yenilənəcək