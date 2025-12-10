“Qarabağ” bu axşam həlledici oyununa çıxır

Bu gün UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində "Qarabağ" Bakıda Niderlandın "Ayaks" komandasını qəbul edəcək.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, Liqa mərhələsinin VI turuna təsadüf edən qarşılaşma Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda baş tutacaq.

Matçın start fiti saat 21:45-də səslənəcək. Oyunu sloveniyalı FİFA referisi Rade Obrenoviçin başçılıq etdiyi hakimlər briqadası idarə edəcək.

Xatırladaq ki, Azərbaycan təmsilçisi turnir cədvəlində 7 xalla 21-ci yerdə qərarlaşıb. İlk beş oyunun hər birində məğlub olan "Ayaks" isə 36-cı - sonuncu pillədə yer alır.