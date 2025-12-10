"Sənaye Təhlükəsizliyi Zirvəsi”ndə Sənayedə təhlükəsizlik və ətraf mühitin qorunması sahəsində memorandum imzalanıb
Azərbaycan Sənaye Təhlükəsizliyi Assosiasiyası, Assosiasiyası Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR), Sənayedə İşlərin Təhlükəsiz Görülməsi və Dağ-Mədən Nəzarəti Dövlət Agentliyi arasında üçtərəfli sənayedə təhlükəsizlik, əmək mühafizəsi və ətraf mühitin qorunması sahəsində birgə əməkdaşlığa dair Anlaşma Memorandumu imzalanıb.
Day.Az xəbər verir ki, sənəd Bakıda keçirilən III Sənaye Təhlükəsizliyi Zirvəsində imzalanıb.
Memorandum Fövqəladə Hallar Nazirinin müavini Tapdıq Əmiraslanlı, SOCAR-ın əməliyyat dəstəyi, sağlamlıq və təhlükəsizlik üzrə vitse prezidenti Fuad Musaye və Azərbaycan Sənaye Təhlükəsizliyi Asosiasiyası İctimai Birliyinin İdarə Heyyətinin Sədri Orxan Xəlilzadə imzalayıb.
