Yol polisi əlil arabasında olan qadını belə xilas etdi

Ötən gün Pirallahı rayonu ərazisində yerləşən evlərin birində baş vermiş yanğınla bağlı görüntülər yayılıb.

Day.Az xəbər verir ki yanğın vaxtı həmin ərazidə xidmət aparan DYP əməkdaşları təcili müdaxilə ediblər.

Onlar yanğının olduğu evə daxil olaraq köməksiz vəziyyətdə qalan fiziki məhdudiyyətli qadını xilas ediblər.

Elxan Əliyev
Day.Az