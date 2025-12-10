https://news.day.az/azerinews/1801469.html Leysan azarkeşlərə mane olmadı - VİDEO Xəbər verdiyimiz kimi, bu gün UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin altıncı turunda "Qarabağ" Niderlandın "Ayaks" komandasını qəbul edəcək. Day.Az xəbər verir ki, soyuq və yağışlı hava şəraitinə baxmayaraq, azarkeşlər "köhlən atlar"a dəstək vermək üçün Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunun qarşısına toplanıblar.
Xəbər verdiyimiz kimi, bu gün UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin altıncı turunda "Qarabağ" Niderlandın "Ayaks" komandasını qəbul edəcək.
Day.Az xəbər verir ki, soyuq və yağışlı hava şəraitinə baxmayaraq, azarkeşlər "köhlən atlar"a dəstək vermək üçün Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunun qarşısına toplanıblar.
Qeyd edək ki, qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 21:45-də start götürəcək.
