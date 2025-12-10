UEFA Çempionlar Liqası: "Qarabağ" "Ayaks"la oyunda yenə irəli çıxır - CANLI
22:50
"Qarabağ" - "Ayaks" matçında Ağdam klubu irəli çıxıb.
Day.Az xəbər verir ki, 47-ci dəqiədə Mateus Silva ikinci qolu vurub - 2:1.
ххх
22:32
"Qarabağ" - "Ayaks" matçında ilk yarı bitib.
Day.Az xəbər verir ki, birinci hissədən sonra hesab bərabərdir - 1:1.
ххх
22:25
"Qarabağ" - "Ayaks" matçında hesab bərabərləşib.
Day.Az xəbər verir ki, 41-ci dəqiqədə Dolberq niderlandlıların qoluna imza atıb.
ххх
21:56
"Qarabağ" - "Ayaks" matçında hesab açılıb.
Day.Az xəbər verir ki, 10-cu dəqiqədə Kamilo Duran Ağdam klubunu irəli çıxarıb.
ххх
21:45
UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin altıncı turunda "Qarabağ" "Ayaksı" qəbul edir.
Day.Az xəbər verir ki, oyun saat 21:45-də start götürüb.
