Sumqayıtda zəncirvari qəza - 8 maşın toqquşdu

Sumqayıtda səkkiz maşın toqquşub. Day.Az Sumqayıt 24-ə istinadən xəbər verir ki, hadisə şəhərin Nəriman Nərimanov küçəsində qeydə alınıb. Əraziyə dərhal hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları cəlb edilib, hərəkətdə məhdudiyyət yaradılıb. Yol qəzasının səbəbləri araşdırılır.
