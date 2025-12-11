Sumqayıtda zəncirvari qəza

Sumqayıtda səkkiz maşın toqquşub.

Day.Az Sumqayıt 24-ə istinadən xəbər verir ki, hadisə şəhərin Nəriman Nərimanov küçəsində qeydə alınıb.

Əraziyə dərhal hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları cəlb edilib, hərəkətdə məhdudiyyət yaradılıb.

Yol qəzasının səbəbləri araşdırılır.