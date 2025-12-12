https://news.day.az/azerinews/1801818.html DTX Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anım günü ilə bağlı videdeoçarx hazırlayıb - VİDEO Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anım günü ilə bağlı videdeoçarx hazırlayıb. Day.Az xəbər verir ki, paylaşımda qeyd olunub: "Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anım gününə həsr olunur".
