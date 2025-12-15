https://news.day.az/azerinews/1802459.html Yumurtanın qiyməti kəskin dəyişdi - Səbəb nədir? - VİDEO Broyler toyuqlarının yumurtasının qiyməti artıb. Day.Az xəbər verir ki, satıcılar deyirlər ki, qiymətlərdə son bir neçə gündə 5-7 qəpik artım müşahidə olunur. Satıcılar qiymət artımını müxtəlif səbəblərlə əlaqələndirirlər. Alıcılar da qiymətin artdığını təsdiqləyirlər.
Azərbaycan Quş əti, Yumurta istehsalçıları və İxracatçıları Assosiasiyasından bildirildi ki, broyler toyuqlarının yumurtasının bahalaşmasının bir səbəbi də tələbatın artmasına görədir.
Qeyd edək ki kənd yumurtasının qiyməti isə 50 qəpiyə kimi artıb.
Xezerxeber.az mövzu ilə bağlı daha ətraflı videomaterialı təqdim edir.
