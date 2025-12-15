“Milli Mətbuat 150 – Rəqəmsal erada gənclər və media savadlılığı” layihəsinin yekun konfransı keçirilir
Bakıda Medianın İnkişafı Agentliyi, Gənclər Fondu və "Regional İnkişaf" İctimai Birliyinin birgə təşkilatçılığı ilə "Milli Mətbuat 150 - Rəqəmsal erada gənclər və media savadlılığı" layihəsinin yekun konfransı keçirilir.
Day.Az xəbər verir ki, konfransda açılış nitqi ilə "Regional İnkişaf" İctimai Birliyinin İctimaiyyətlə əlaqələr və kommunikasiya şöbəsinin müdiri Murad Qasımlı çıxış edəcək.
Tədbirdə həmçinin, Medianın İnkişafı Agentliyinin Media dəstək layihələri və strateji planlaşdırma şöbəsinin müdiri Mehriban Məmmədova və Gənclər Fondunun Proqram və layihələrin icra olunması şöbəsinin müdiri vəzifəsini icra edən Bənövşə Qasımovanın da çıxış edəcəyi gözlənilir.
Tədbir zamanı "Milli Mətbuat 150 - Rəqəmsal erada gənclər və media savadlılığı" layihəsi çərçivəsində regionlarda təşkil olunmuş təlimlərdən görüntüləri əks etdirən videoçarx nümayiş etdiriləcək.
