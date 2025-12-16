https://news.day.az/azerinews/1802966.html FIFA ilin ən yaxşılarını açıqlayıb FIFA ilin ən yaxşılarını açıqlayıb. Day.Az xəbər verir ki, Fransanın PSJ klubunda çıxış edən Usman Dembele ən yaxşı futbolçuya təqdim olunan "The Best" mükafatına sahib çıxıb. Komandanın çalışdırıcısı Luis Enrike isə ən yaxşı baş məşqçi seçilib.
Day.Az xəbər verir ki, Fransanın PSJ klubunda çıxış edən Usman Dembele ən yaxşı futbolçuya təqdim olunan "The Best" mükafatına sahib çıxıb.
Komandanın çalışdırıcısı Luis Enrike isə ən yaxşı baş məşqçi seçilib.
Argentina təmsilçisi "İndependiente"nin futbolçusu Santyaqo Montiel "Puşkaş" mükafatına layiq görülüb. O, "İndependiente Rivadavia" ilə matçda vurduğu qola görə fərqləndirilib.
Daha əvvəl ən yaxşı qapıçı mükafatını İngiltərə nəhəngi "Mançester Siti"nin formasını geyinən Canluici Donnarumma qazanıb.
