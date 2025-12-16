https://news.day.az/azerinews/1802970.html Tehranda yaşayış binası çöküb İranın paytaxtı Tehranın Yaftabad bölgəsində üçmərtəbəli yaşayış binası çöküb. Day.Az xəbər verir ki, indiyədək dağıntılar altından dörd nəfər sağ çıxarılıb. Hadisə yerinə təcili tibbi yardım briqadaları cəlb olunub. Axtarış və xilasetmə əməliyyatları davam edir.
