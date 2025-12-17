https://news.day.az/azerinews/1803012.html Mətanət İsgəndərlinin keçmiş gəlini qəbristanlıqda QƏZAYA DÜŞDÜ - VİDEO Əməkdar artist Mətanət İsgəndərlinin keçmiş gəlini Canana ilə bağlı maraqlı hadisə yaşanıb. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, məlumata görə, müğənni Biləsuvar rayonunda hərəkətdə olarkən göndərilən yanlış məkan bildirməsi ilə başqa istiqamətə getməsi səbəbindən qəbiristanlıq ərazisinə daxil olub.
Mətanət İsgəndərlinin keçmiş gəlini qəbristanlıqda QƏZAYA DÜŞDÜ - VİDEO
Əməkdar artist Mətanət İsgəndərlinin keçmiş gəlini Canana ilə bağlı maraqlı hadisə yaşanıb.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, məlumata görə, müğənni Biləsuvar rayonunda hərəkətdə olarkən göndərilən yanlış məkan bildirməsi ilə başqa istiqamətə getməsi səbəbindən qəbiristanlıq ərazisinə daxil olub.
Nəticədə avtomobil bir neçə qəbir daşının hasarına zərər yetirib.
Hadisə ilə bağlı müvafiq qurumlar tərəfindən araşdırma aparılıb və Canana qanunvericiliyə uyğun olaraq cərimələnib.
Faktla bağlı əlavə detallar dəqiqləşdirilir.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре