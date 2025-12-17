Bibiheybətdə əməliyyat

Su Nəqliyyatında Polis İdarəsi Zığ Limanında Xətt Polis Bölməsinin əməkdaşları tərəfindən narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı əməliyyat keçirilib.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, xidməti əraziyə daxil olan Xəzər dənizinin Bibiheybət qəsəbəsi sahilində narkotikləri satış məqsədi ilə əldə edərək özündə saxlayan paytaxt sakini 27 yaşlı Fazil Əlizadə saxlanılıb. Həmin şəxsdən 2 kiloqrama yaxın narkotik vasitə heroin, marixuana və psixotrop maddə metamfetamin aşkarlanıb. 

Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb arşadırmalar davam etdirilir.