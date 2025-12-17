https://news.day.az/azerinews/1803044.html Bibiheybətdə əməliyyat - Saxlanılan var - VİDEO Su Nəqliyyatında Polis İdarəsi Zığ Limanında Xətt Polis Bölməsinin əməkdaşları tərəfindən narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı əməliyyat keçirilib.
Su Nəqliyyatında Polis İdarəsi Zığ Limanında Xətt Polis Bölməsinin əməkdaşları tərəfindən narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı əməliyyat keçirilib.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, xidməti əraziyə daxil olan Xəzər dənizinin Bibiheybət qəsəbəsi sahilində narkotikləri satış məqsədi ilə əldə edərək özündə saxlayan paytaxt sakini 27 yaşlı Fazil Əlizadə saxlanılıb. Həmin şəxsdən 2 kiloqrama yaxın narkotik vasitə heroin, marixuana və psixotrop maddə metamfetamin aşkarlanıb.
Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb arşadırmalar davam etdirilir.
