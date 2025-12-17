https://news.day.az/azerinews/1803071.html Bakıda 31 yaşlı qadın dəm qazından boğularaq öldü Bakıda 31 yaşlı qadın dəm qazından boğulub. Day.Az xəbər verir ki, hadisə Qaraçuxur qəsəbəsində baş verib. 1994-cü il təvəllüdlü Rəşidə Abdullayeva yaşadığı evin hamamında dəm qazından zəhərlənərək ölüb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.
