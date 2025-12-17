Bakıda 31 yaşlı qadın dəm qazından boğularaq öldü

Bakıda 31 yaşlı qadın dəm qazından boğulub.

Day.Az xəbər verir ki, hadisə Qaraçuxur qəsəbəsində baş verib.

1994-cü il təvəllüdlü Rəşidə Abdullayeva yaşadığı evin hamamında dəm qazından zəhərlənərək ölüb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.