İşə qaranlıqda gedib-gələnlərin daim depressiyada olma səbəbi açıqlandı
Alman alimlər səhər zəif işığın depressiyaya səbəb ola biləcəyini müəyyənləşdiriblər.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, Alman tədqiqatçıların araşdırmasına görə səhər saatlarını zəif işıq altında keçirmək sağlam insanlarda depressiyaya xas bioloji dəyişikliklərə yol aça bilər.
Tədqiqat "Journal of Psychiatric Research" jurnalında dərc olunub.
İnsan orqanizmindəki "bioloji saat" işıq siqnallarına bağlıdır. Günəş işığı gözün tor qişasına düşərək hipotalamusdakı əsas mərkəzi aktivləşdirir, bu mərkəz hormonlar, bədən temperaturu və yuxu-bədənin fəaliyyəti ritmlərini tənzimləyir. Normal şəraitdə səhər parlaq işıq, gecə isə qaranlıq olmalıdır.
Təcrübədə 20 gənc iştirakçı beş gün iki qrupa bölünüb. Bir qrup səhər 8:00-12:00 zəif, 55 luks işıq altında qaldı, digər qrup isə 800 luks parlaq işıq altında oldu. Nəticədə zəif işıq altında olan qrupda kortizol ritmi pozuldu, yuxu müddəti qısaldı və iştirakçılar daha çox yorğun və ruhdan düşmüş hiss etdilər. Parlaq işıq altında olanların yuxu və hormon ritmləri normal qaldı.
Alimlərin fikrincə, səhər saatlarında parlaq işıq ( günəş və ya uyğun lampalarla ) bioloji ritmləri qorumaq və psixiki sağlamlığı dəstəkləmək üçün sadə, lakin təsirli üsuldur.
