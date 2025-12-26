Dərmansız boğaz ağrısının qarşısını almağın 5 yolu
Mütəxəssislər bildirirlər ki, boğaz ağrısı hər zaman dərman istifadəsi tələb etmir. Xüsusilə mövsüm dəyişiklikləri zamanı sadə və təbii üsullarla boğazı qorumaq mümkündür.
Day.Az xəbər verir ki, Milli.Az həmin yolları sizə təqdim edir:
İlıq duzlu su ilə qarqara edin
Gündə 2-3 dəfə ilıq suya bir çay qaşığı duz əlavə edib qarqara etmək boğazdakı mikrobların azalmasına və qıcıqlanmanın yüngülləşməsinə kömək edir.
Bol maye qəbul edin
Su, ilıq çaylar və bulyon boğazın qurumasının qarşısını alır, selikli qişanı nəmləndirir və ağrının azalmasına yardım edir.
Bal və limondan istifadə edin
Bir qaşıq balı tək halda və ya ilıq limonlu su ilə qəbul etmək boğazı yumşaldır və təbii antibakterial təsir göstərir. (1 yaşdan kiçik uşaqlara bal verilməməlidir.)
Havanı nəmləndirin
Quru hava boğaz ağrısını artırır. Xüsusilə qış aylarında otaq nəmləndiricisi istifadə etmək və ya radiator üzərinə su qoymaq faydalıdır.
Səsinizi qoruyun və boğazı qıcıqlandıran amillərdən uzaq durun
Yüksək səslə danışmaqdan, siqaret tüstüsündən, çox soyuq və ya çox isti içkilərdən uzaq durmaq boğazın sağ qalmasına kömək edir.
Boğaz ağrısı bir neçə gün ərzində keçməzsə, yüksək hərarət, udqunma çətinliyi və ya şiddətli ağrı yaranarsa, mütləq həkimə müraciət edin.
