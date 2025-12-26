Heydər Əliyev prospektində zəncirvari qəza oldu

Bakının mərkəzində zəncirvari qəza olub.

Day.Az xəbər verir ki, Paytaxtın Heydər Əliyev prospektində zəncirvari qəza baş verib.

Ərazidə 4 avtomobil toqquşub.

Xəsarət alanlar olmasa da, maşınlara zərər dəyib.