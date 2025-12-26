https://news.day.az/azerinews/1805278.html Heydər Əliyev prospektində zəncirvari qəza oldu - VİDEO Bakının mərkəzində zəncirvari qəza olub. Day.Az xəbər verir ki, Paytaxtın Heydər Əliyev prospektində zəncirvari qəza baş verib. Ərazidə 4 avtomobil toqquşub. Xəsarət alanlar olmasa da, maşınlara zərər dəyib.
