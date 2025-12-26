https://news.day.az/azerinews/1805412.html Koxalski “Qarabağ”dan ayrılacaq? - polyak qərarını verdi "Qarabağ"ın qapıçısı Mateuş Koxalski gələcək karyerası ilə bağlı qərar verib. Day.Az Sportal.az-a istinadən xəbər verir ki, polyak qapıçıya Avropanın bir çox klubundan təklif olsa da, Koxalski "Qarabağ"dan ayrılmayacaq. Mateuşun Ağdam klubunda qalmaq istədiyi üçün hələ ki təklifləri geri çevirib.
Koxalski “Qarabağ”dan ayrılacaq? - polyak qərarını verdi
"Qarabağ"ın qapıçısı Mateuş Koxalski gələcək karyerası ilə bağlı qərar verib.
Day.Az Sportal.az-a istinadən xəbər verir ki, polyak qapıçıya Avropanın bir çox klubundan təklif olsa da, Koxalski "Qarabağ"dan ayrılmayacaq.
Mateuşun Ağdam klubunda qalmaq istədiyi üçün hələ ki təklifləri geri çevirib. Misli Premyer Liqasının 16-cı turunun "Qəbələ" ilə matçından sonra da bu barədə fikrini rəhbərliyə bildirib.
25 yaşlı futbolçunun "Qarabağ"la müqavilə müddəti 2027-ci il iyunun 30-na qədərdir.
O, 2024-cü il avqust ayında Ağdam klubu ilə anlaşıb. Koxalski "Legiya", "Radomiak", "Stal" klublarının qapısını qoruyub.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре