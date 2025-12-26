Bu il Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh prosesində əhəmiyyətli irəliləyişlər əldə edilib

2025-ci ildə Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh prosesində əhəmiyyətli irəliyişlər əldə edilib.

Day.Az xəbər verir ki, bunu bu gün xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov 2025-ci ilin yekunlarına həsr edilən mətbuat konfransında deyib.

Nazir bildirib ki, Azərbaycan dünyada sülh təşəbbüskarı olan ölkə kimi tanınıb.

Xəbər yenilənəcək