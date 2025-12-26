https://news.day.az/azerinews/1805419.html Bu il Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh prosesində əhəmiyyətli irəliləyişlər əldə edilib - Nazir 2025-ci ildə Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh prosesində əhəmiyyətli irəliyişlər əldə edilib. Day.Az xəbər verir ki, bunu bu gün xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov 2025-ci ilin yekunlarına həsr edilən mətbuat konfransında deyib. Nazir bildirib ki, Azərbaycan dünyada sülh təşəbbüskarı olan ölkə kimi tanınıb. Xəbər yenilənəcək
