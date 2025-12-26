Azərbaycanın Avropa ölkələri ilə münasibətləri ikitərəfli qarşılıqlı dialoq əsnasında davam etdirilib

Day.Az xəbər verir ki, bunu xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov 2025-ci ilin yekunlarına həsr edilən mətbuat konfransında deyib.

O qeyd edib ki, həmçinin il ərzində Çin və Vyetnamla münasibətlər yeni mərhələyə yüksəlib.

"Yaxın Şərqdə və Qəzzadakı vəziyyətlə bağlı Azərbaycanın diplomatik təmasları davam etdirilib", - nazir əlavə edib.