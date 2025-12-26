https://news.day.az/azerinews/1805420.html Azərbaycanın Avropa ölkələri ilə münasibətləri ikitərəfli qarşılıqlı dialoq əsnasında davam etdirilib - XİN rəhbəri Azərbaycanın Avropa ölkələri ilə münasibətləri ikitərəfli qarşılıqlı dialoq əsnasında davam etdirilib. Day.Az xəbər verir ki, bunu xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov 2025-ci ilin yekunlarına həsr edilən mətbuat konfransında deyib. O qeyd edib ki, həmçinin il ərzində Çin və Vyetnamla münasibətlər yeni mərhələyə yüksəlib.
