“Rus evi” uzun müddət ərzində Azərbaycanda qeydiyyatı olmadan fəaliyyət göstərib - Ceyhun Bayramov
"Rus evi" uzun müddət ərzində Azərbaycanda heç bir qeydiyyatı olmadan fəaliyyət göstərib.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov 2025-ci ilin yekunlarına həsr edilən mətbuat konfransında deyib.
Nazir bildirib ki, 2025-ci ilin fevralının əvvəlində bununla bağlı xəbərdarlıq edilib.
"Daha sonra "Rus evi"nin bağlanmasına dair qərar verildi və icra olundu. Bu məsələlərdə hər bir ölkənin daxili qanunvericiliyinə hörmət vacibdir. Ən son təmaslar bir neçə həftə əvvəl olub. Rusiya tərəfindən ləğvetmə ilə bağlı yarımçıq qalan məsələlər var idi. Moskvadan ləğvedicilər təyin edilmişdilər. Onlar Azərbaycana gəlmişdilər. Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən dəstək verildi. Orada hər hansı yarımçıq məsəsələr qalmadı və bununla qurumun fəaliyyəti tam başa çatdırıldı", - deyə nazir qeyd edib.
