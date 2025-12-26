Ermənistanın mövqeyi ondan ibarətdir ki, TRIPP üzrə inşa ediləcək dəmir yolunun Rusiyaya aidiyyəti olmayacaq

Ümid edirəm ki, Ermənistan TRIPP layihəsi üzrə öhdəliklər götürəndə, yəqin ki, dəmiryol sisteminin Rusiya nəzarətində olmasını nəzərə alıb.

Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu bu gün xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov 2025-ci ilin yekunlarına həsr edilən mətbuat konfransında deyib.

Nazirin sözlərinə görə, Ermənistanın mövqeyi ondan ibarətdir ki, TRIPP üzrə inşa ediləcək dəmir yolunun Rusiyaya aidiyyəti olmayacaq:

"Burada məntiq ondan ibarətdir ki, Rusiya və Ermənistan arasında müqavilə imzalananda TRIPP layihəsi mövcud deyildi".