https://news.day.az/azerinews/1805473.html Ermənistanın mövqeyi ondan ibarətdir ki, TRIPP üzrə inşa ediləcək dəmir yolunun Rusiyaya aidiyyəti olmayacaq - Nazir Ümid edirəm ki, Ermənistan TRIPP layihəsi üzrə öhdəliklər götürəndə, yəqin ki, dəmiryol sisteminin Rusiya nəzarətində olmasını nəzərə alıb. Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu bu gün xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov 2025-ci ilin yekunlarına həsr edilən mətbuat konfransında deyib.
Nazirin sözlərinə görə, Ermənistanın mövqeyi ondan ibarətdir ki, TRIPP üzrə inşa ediləcək dəmir yolunun Rusiyaya aidiyyəti olmayacaq:
"Burada məntiq ondan ibarətdir ki, Rusiya və Ermənistan arasında müqavilə imzalananda TRIPP layihəsi mövcud deyildi".
