Nazir Ermənistan və Azərbaycan arasında rəsmi səfərlərlə bağlı məsələyə aydınlıq gətirib
Nazir Ermənistan və Azərbaycan arasında rəsmi səfərlərlə bağlı məsələyə aydınlıq gətirib
Yaxın günlərdə Ermənistan Azərbaycan arasında qarşılıqlı rəsmi səfərlərin olması ilə bağlı nəsə deyə bilmərəm.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu bu gün xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov 2025-ci ilin yekunlarına həsr edilən mətbuat konfransında deyib.
Nazir qeyd edib ki, 2026-cı ildə böyük ehtimalla bunun davamını görəcəyik:
"Səfərlərin olmaması üçün bir səbəb görmürük. Güman etmək olar ki, bu proseslər davam edəcək".
