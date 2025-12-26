Nazir Ermənistan və Azərbaycan arasında rəsmi səfərlərlə bağlı məsələyə aydınlıq gətirib

Yaxın günlərdə Ermənistan Azərbaycan arasında qarşılıqlı rəsmi səfərlərin olması ilə bağlı nəsə deyə bilmərəm.

Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu bu gün xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov 2025-ci ilin yekunlarına həsr edilən mətbuat konfransında deyib.

Nazir qeyd edib ki, 2026-cı ildə böyük ehtimalla bunun davamını görəcəyik:

"Səfərlərin olmaması üçün bir səbəb görmürük. Güman etmək olar ki, bu proseslər davam edəcək".

Xəbər yenilənəcək