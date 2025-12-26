https://news.day.az/azerinews/1805499.html Azərbaycan hərbi əsir kateqoriyasına düşən yüzlərlə şəxsi azad edib - XİN rəhbəri Azərbaycan hərbi əsir kateqoriyasına düşən yüzlərlə şəxsi azad edib. Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu bu gün xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov 2025-ci ilin yekunlarına həsr edilən mətbuat konfransında deyib.
Onun sözlərinə görə, Azərbaycan çox böyük humanistik edərək antiterror əməliyyatlarından sonra əlində silah Azərbaycana qarşı mübarizə aparan 10 mindən çox insanın ölkəmizin ərazisini tərk etməsinə icazə verib, onlar cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməyib.
