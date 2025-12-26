https://news.day.az/azerinews/1805503.html Ermənistanda keçiriləcək görüşlə bağlı Prezident İlham Əliyevin təqvimində hansısa plan yoxdur - Nazir Avropa Siyasi Birliyinin formatı kifayət qədər yenidir. Day.Az xəbər verir ki, bunu bu gün xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov 2025-ci ilin yekunlarına həsr edilən mətbuat konfransında deyib. Nazirin sözlərinə görə, orada iştirakla bağlı dəvət dövlət başçılarına yönəldilir.
Avropa Siyasi Birliyinin formatı kifayət qədər yenidir.
Day.Az xəbər verir ki, bunu bu gün xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov 2025-ci ilin yekunlarına həsr edilən mətbuat konfransında deyib.
Nazirin sözlərinə görə, orada iştirakla bağlı dəvət dövlət başçılarına yönəldilir.
"Məndə olan məlumata əsasən, 2026-cı ilin mayında Ermənistanda keçiriləcək görüşlə bağlı Prezident İlham Əliyevin təqvimində hansısa plan yoxdur. Daha dəqiq məlumatı isə Prezident Adminstrasiyası verə bilər", - o əlavə edib.
