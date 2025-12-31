https://news.day.az/azerinews/1806605.html Cəbrayıl və Zəngilan rayonlarında Yeni il yarmarkası təşkil olunub - FOTO Cəbrayıl və Zəngilan rayonlarında Yeni il ərəfəsində bayram yarmarkası keçirilib. Day.Az xəbər verir ki, yarmarkada müxtəlif qida məhsulları, isti içkilər və əl işləri təqdim olunub. Tədbir çərçivəsində uşaqlar və yeniyetmələr üçün əyləncəli proqramlar təşkil edilib.
Cəbrayıl və Zəngilan rayonlarında Yeni il ərəfəsində bayram yarmarkası keçirilib.
Day.Az xəbər verir ki, yarmarkada müxtəlif qida məhsulları, isti içkilər və əl işləri təqdim olunub.
Tədbir çərçivəsində uşaqlar və yeniyetmələr üçün əyləncəli proqramlar təşkil edilib.
Yarmarka ərazisində sakinlər bir araya gələrək bayramı birlikdə qeyd ediblər.
