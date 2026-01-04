https://news.day.az/azerinews/1807209.html Sumqayıtda 11 köşk söküldü Sumqayıt şəhərində qanunsuz küçə ticarətinin qarşısının alınması məqsədilə növbəti reyd keçirilib. Day.Az xəbər verir ki, reyd şəhərin 20 Yanvar küçəsində təşkil olunub. Aidiyyəti qurumların iştirakı ilə keçirilən tədbir zamanı ərazidə qanunsuz şəkildə quraşdırılmış 11 ədəd köşk sökülərək xüsusi texnikaların köməyi ilə daşınıb.
Bildirilib ki, şəhər ərazisində qanunsuz küçə ticarətinə qarşı müntəzəm reydlər davam etdiriləcək və bu istiqamətdə nəzarət tədbirləri gücləndiriləcək.
