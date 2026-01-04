Buzlaşma səbəbindən Bakı-Şamaxı-Yevlax yolunda nəqliyyatın hərəkəti dayandırılıb

Buzlaşma səbəbindən Bakı-Şamaxı-Yevlax yolunda nəqliyyatın hərəkəti dayandırılıb.

APA xəbər verir ki, hazırda ərazidə hər iki istiqamətdə 100-dən çox avtomobil dayanıb.

Görüləcək işlərdən sonra yolda hərəkətin bərpa olunacağı gözlənilir.