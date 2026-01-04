https://news.day.az/azerinews/1807224.html Buzlaşma səbəbindən Bakı-Şamaxı-Yevlax yolunda nəqliyyatın hərəkəti dayandırılıb Buzlaşma səbəbindən Bakı-Şamaxı-Yevlax yolunda nəqliyyatın hərəkəti dayandırılıb. APA xəbər verir ki, hazırda ərazidə hər iki istiqamətdə 100-dən çox avtomobil dayanıb. Görüləcək işlərdən sonra yolda hərəkətin bərpa olunacağı gözlənilir.
