https://news.day.az/azerinews/1807243.html Dağlıq ərazilərdə gecə yollar buz bağlayacaq Sabah yollarda gözlənilən vəziyyət açıqlanıb. Day.Az Milli Hidrometeorologiya Xidmətinə istinadən xəbər verir ki, sabah dumanlı və şaxtalı hava şəraiti müşahidə olunacaq. Şaxtalı hava şəraiti ilə əlaqədar olaraq yanvarın 5-i gecə bəzi dağlıq ərazilərdə yolların buz bağlayacağı gözlənilir.
