https://news.day.az/azerinews/1807337.html Azərbaycanda siqaretlərin qiyməti qalxdı Azərbaycanda siqaretlərin qiymətində artım müşahidə olunur. Day.Az Bakıvaxtı.az-a istinadən xəbər verir ki, rəsmi açıqlama verilməsə də, marketlərdən əldə edilən məlumata əsasən, siqaretlərin qiymətində 30-50 qəpik arası bahalaşma qeydə alınıb. Qeyd olunur ki, qiymət artımı hələlik bəzi marketlərdə tətbiq edilir.
Azərbaycanda siqaretlərin qiyməti qalxdı
Azərbaycanda siqaretlərin qiymətində artım müşahidə olunur.
Day.Az Bakıvaxtı.az-a istinadən xəbər verir ki, rəsmi açıqlama verilməsə də, marketlərdən əldə edilən məlumata əsasən, siqaretlərin qiymətində 30-50 qəpik arası bahalaşma qeydə alınıb.
Qeyd olunur ki, qiymət artımı hələlik bəzi marketlərdə tətbiq edilir.
Bahalaşmanın səbəbləri ilə bağlı isə məlumat yoxdur.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре