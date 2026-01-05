Tatlısesə ad günündə böyük HÖRMƏTSİZLİK - VİDEO
Məşhur müğənni İbrahim Tatlıses yeni il gecəsi Batumda səhnəyə çıxarkən, həm də 1 yanvar - doğum gününü qeyd edib.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, ad gününü qeyd etmə zamanı baş verənlər sosial şəbəkələrdə böyük tənqid və etirazlara səbəb olub.
Görüntülərdə bəzilərinin Tatlısesin başı üzərində içki bardağını başında toqquşdurması, digər bir şəxsin isə məşhur sənətçini başından öpərkən görüntüləri yer alıb. Tatlısesin üzündəki təəccüb ifadəsi isə hadisələrə dərhal reaksiya verə bilməməsinə səbəb olub.
Sosial şəbəkə istifadəçiləri bu davranışları "hörmətsizlik" kimi qiymətləndirərək sərt reaksiyalar veriblər. Bəziləri zamanında etdikləri ilə əlaqələndiriblər.
