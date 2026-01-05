Su sayğaclarını şaxtadan necə qoruya bilərik? - İZAH
Son günlər Azərbaycanda, xüsusilə bölgələrdə hava şəraitinin kəskin şəkildə soyuması müşahidə olunur. Aşağı temperatur fonunda vətəndaşların tez-tez qarşılaşdığı problemlərdən biri də su sayğaclarının və boruların donmasıdır. Bu cür hallar yalnız gündəlik məişət problemləri yaratmır, eyni zamanda su təsərrüfatı sisteminə ciddi ziyan vurur və əlavə maddi xərclərə səbəb olur.
Day.Az mövzunu araşdırıb.
Mütəxəssislər bildirirlər ki, su sayğaclarının donmasının əsas səbəbi onların açıq və ya kifayət qədər qorunmayan yerlərdə yerləşdirilməsidir. Donmuş sayğac suyun axınını dayandırmaqla yanaşı, borularda çatların yaranmasına, sayğac mexanizminin sıradan çıxmasına və nəticədə dəyişdirilmə zərurətinə gətirib çıxara bilər.
Bu risklərin qarşısını almaq üçün ilk növbədə sayğac və boruların izolyasiya olunması tövsiyə edilir. Sayğacın ətrafı istilik saxlayan materiallarla - köpük, parça, xüsusi izolyasiya örtükləri və ya mineral yunla bükülməlidir. Açıq havada qalan borular üçün isə istilik izolyasiyalı boru örtüklərindən və ya elektrikli istilik lentlərindən istifadə etmək mümkündür. Bu üsullar temperaturun sıfırdan aşağı düşdüyü günlərdə donma riskini əhəmiyyətli dərəcədə azaldır.
Soyuq havalarda suyun hərəkətdə qalması da mühüm amillərdən biridir. Mütəxəssislər tövsiyə edirlər ki, güclü şaxtalı günlərdə kranı tam bağlamaq əvəzinə, az miqdarda suyun damcı-damcı axmasına şərait yaradılsın. Bu, boruların içində suyun donmasının qarşısını almağa kömək edir. Əgər ev və ya bağ evi uzun müddət istifadəsiz qalacaqsa, borulardakı və sayğacdakı suyun tamamilə boşaldılması daha təhlükəsiz variant hesab olunur.
Bundan əlavə, sayğacın yerləşdiyi yer də xüsusi diqqət tələb edir. Balkon, zirzəmi və ya açıq sahələrdə yerləşən sayğaclar daha tez donur. Mümkün olduğu halda, sayğacın daha isti və qapalı məkana köçürülməsi və ya əlavə qoruyucu qutu ilə təmin edilməsi tövsiyə olunur.
Mütəxəssislər vurğulayırlar ki, vaxtında görülən bu sadə və əlçatan tədbirlər su sayğaclarının donmasının qarşısını almağa, qəza hallarını minimuma endirməyə və gələcəkdə yaranacaq əlavə təmir xərclərindən qorunmağa imkan verir. Soyuq hava şəraitində qabaqlayıcı tədbirlər görmək həm təhlükəsizlik, həm də maddi baxımdan ən düzgün yanaşma hesab olunur.
Elvin Səxavətoğlu
Day.Az
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре