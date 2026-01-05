https://news.day.az/azerinews/1807470.html Salyanda yol qəzası olub, ölənlər və xəsarət alanlar var Salyanda ölümlə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, rayonun Noxudlu kəndində iki "Mercedes" markalı avtomobil toqquşub. Hadisə nəticəsində iki nəfər ölüb, iki nəfər xəsarət alıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Salyanda yol qəzası olub, ölənlər və xəsarət alanlar var
Salyanda ölümlə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, rayonun Noxudlu kəndində iki "Mercedes" markalı avtomobil toqquşub.
Hadisə nəticəsində iki nəfər ölüb, iki nəfər xəsarət alıb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре