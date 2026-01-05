Salyanda yol qəzası olub, ölənlər və xəsarət alanlar var

Salyanda ölümlə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, rayonun Noxudlu kəndində iki "Mercedes" markalı avtomobil toqquşub.

Hadisə nəticəsində iki nəfər ölüb, iki nəfər xəsarət alıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.